Paura in volo spia difettosa scatena il panico | A bordo calciatori della Serie A

Il rombo dei motori era la colonna sonora di un viaggio che doveva essere una semplice formalità, il preludio a una serata di celebrazioni e riconoscimenti. I passeggeri, figure note del mondo dello sport, si rilassavano a migliaia di metri di quota, proiettati verso un evento di gala. L'atmosfera ovattata, tipica dei voli ad alta quota, fu squarciata da un improvviso segnale d'allarme. Un bagliore rosso, inatteso e sinistro, illuminò il pannello di controllo, segnalando una potenziale e critica anomalia tecnica. In un istante, la serenità si trasformò in una tensione palpabile. Il personale di bordo agì con ferma professionalità, mentre l'aereo iniziava una manovra non prevista, un'urgente discesa verso una risoluzione incerta.

