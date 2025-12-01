Paul Walker il dolce tributo della figlia Meadow a 12 anni dalla morte | Ti amerò per sempre

La modella ha pubblicato sul proprio account social un messaggio commovente in ricordo del padre, nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. Domenica 30 novembre sono trascorsi esattamente 12 anni dalla scomparsa di Paul Walker, famosa star del franchise Fast & Furious morta tragicamente in seguito ad un incidente automobilistico. Nel corso della giornata, la figlia Meadow Walker ha pubblicato sul proprio account social un post molto tenero in ricordo del padre, insieme a diverse foto che li ritraggono insieme. Il post della figlia di Paul Walker in ricordo del padre "12 anni senza di te. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Paul Walker, il dolce tributo della figlia Meadow a 12 anni dalla morte: "Ti amerò per sempre"

