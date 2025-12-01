Passeggera si infuria con la hostess per il ritardo del volo il video diventa virale | È impazzita siamo dovuti tornare indietro per farla uscire
Un video pubblicato su Tiktok è diventato virale: nella clip si vede una viaggiatrice molto arrabbiata che inveisce contro una assistente di volo. Il motivo? L’aereo era rimasto fermo sulla pista per più di un’ora dopo oltre tre ore di ritardo. Il video è stato pubblicato lo scorso 10 novembre, durante lo shutdown statunitense, e a oggi ha raggiunto oltre 500mila visualizzazioni. A raccontare quanto accaduto è stata l’autrice della clip, Haley Rose che ha spiegato la situazione spiacevole accaduta a bordo di un volo da Newark a Charleston. “Questa donna è completamente impazzita, siamo dovuti tornare al gate per farla scendere”, ha spiegato la tiktoker. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
