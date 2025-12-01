Passaporto italiano | cambiano le regole
Roma, 1 dicembre 2025 – Cambiano da oggi le regole per la domanda di rilascio del passaporto in Italia. Dall’importo da pagare alle modalità, come già annunciato dalla Questura, via alle novità. Modalità di pagamento. A decorrere dal 1 dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario non sarà più effettuato attraverso bollettino postale (anche se continueranno ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino Postale). I cittadini che richiedono il passaporto dovranno corrispondere l’importo dovuto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di servizi di pagamento (Psp) che operano attraverso la piattaforma PagoPA. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Passaporto italiano, da oggi cambia importo e metodo di pagamento: come funziona. - facebook.com Vai su Facebook
Passaporto italiano, da oggi cambia importo e metodo di pagamento: come funziona - Dall'importo da pagare alle modalità, come già annunciato dalla Questura, via alle novità. msn.com scrive
Passaporti, le nuove regole per il rilascio dal 1 dicembre: stop al bollettino postale, come cambia il costo - Da lunedì 1° dicembre 2025 cambiano le regole per ottenere il passaporto ordinario elettronico: il decreto interministeriale del 23 settembre fissa il nuovo costo del libretto a ... Scrive msn.com
Tutte le nuove regole per ottenere il passaporto dal 1° dicembre 2025 - Dal 1° dicembre 2025, ottenere il passaporto elettronico sarà più semplice, ma cambiano alcune regole importanti. Segnala novella2000.it
Passaporto, da dicembre cambiano le regole: addio al bollettino postale, pagamenti anche online con PagoPa - Aumentano leggermente i costi: il prezzo per il rilascio sale da 42,5 a 42,7 euro ... Scrive milanofinanza.it
Dal 1 dicembre 2025 cambia il pagamento per il rilascio del Passaporto: le novità - Dal 1 dicembre 2025 il pagamento per il passaporto sarà solo digitale tramite pagoPA, con lieve aumento della tariffa e novità sugli uffici abilitati. Scrive tech.everyeye.it
Passaporti, da oggi novità nei pagamenti: cosa cambia dall’1 dicembre con lo stop al bollettino postale - Arriva una nuova regola per il rilascio del passaporto, valida a partire dal 1° dicembre: non si potrà più effettuare il pagamento tramite bollettino ... fanpage.it scrive