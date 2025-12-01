Passaporto elettronico l' appuntamento per il rilascio si prenota in Comune | dove e da quando
Dal prossimo 1 dicembre si potrà prenotare un appuntamento per la richiesta di rilascio del passaporto elettronico anche ai centri servizi al cittadino area nord (piazza Saragat 1) e area sud (via Settembrini 33) del Comune di Livorno. In collaborazione con la questura, l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
