Passaporti le nuove regole per il rilascio dal 1 dicembre | stop al bollettino postale come cambia il costo

1 dic 2025

Da lunedì 1° dicembre 2025 cambiano le regole per ottenere il passaporto ordinario elettronico: il decreto interministeriale del 23 settembre fissa il nuovo costo del libretto a 42,70. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Passaporti, le nuove regole per il rilascio dal 1 dicembre: stop al bollettino postale, come cambia il costo

