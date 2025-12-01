Passaporti le nuove regole per il rilascio dal 1 dicembre | stop al bollettino postale come cambia il costo
Da lunedì 1° dicembre 2025 cambiano le regole per ottenere il passaporto ordinario elettronico: il decreto interministeriale del 23 settembre fissa il nuovo costo del libretto a 42,70. 🔗 Leggi su Leggo.it
