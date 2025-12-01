partita dominata incassati due gol per errori nostri

Matteo Possanzini: le vostre recriminazioni maggiori, presumo, sui due gol subiti ad inizio ripresa? "Sì, tuttavia occorre essere coerenti anche nelle difficoltà e credo che il 2-0 si sia costruito attraverso i nostri errori. Uno su una rimessa laterale eppoi su uno sbaglio in palleggio però, se abbiamo una qualità, è quella di aver consolidato un’idea, un’identità con le quali cerchiamo di far dipendere la partita da noi e cerchiamo comunque di essere protagonisti. Quando fai tante scelte con la palla ci possono stare anche degli errori. Marras ha grandi numeri, però ha sbagliato un passaggio poi si è ripreso alla grande con la punizione che ci ha permesso di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

