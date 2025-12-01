Parma e i maranza pezzi di città sempre più nelle mani di malintenzionati e degrado

Parmatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma città dei Maranza. Inizia così il servizio andato in onda ieri sera sul Tg4 e che ha preso spunto da un video diventato virale in poco tempo. La città ducale è così tornata a distanza di una settimana sulle cronache delle tv nazionali, dopo il caso sanità e liste di attesa andato in onda su. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Parma Maranza Pezzi Citt224