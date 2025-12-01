Parlano romano i migliori panettoni d' Italia Chi sono i pasticceri più bravi
AGI - E’ romano il miglior panettone tradizionale italiano così come quello ‘gourmet’, mentre il migliore al cioccolato è realizzato nel Viterbese. Al termine dalla VII edizione di Panettone Maximo, festival nazionale del panettone artigianale – tra i più autorevoli a livello nazionale e, senza dubbio, il più importante evento di Natale della Capitale – che si è svolta domenica 30 novembre al Salone delle Fontane dell’Eur, sono stati premiati i migliori panettoni d’Italia. A trionfare sono stati Pasticceria Macrì di Roma per la categoria del “Miglior panettone tradizionale” e Dolce Tuscia di Capranica (VT) nella categoria “Miglior panettone al cioccolato”. 🔗 Leggi su Agi.it
