Parla come Hitler Il giovane candidato tedesco imbarazza i vertici dell’AfD | Va espulso dal partito
La “r” arrotata, lo sguardo truce, i movimenti del corpo e delle braccia studiati alla perfezione: tutto rimanda ad Adolf Hitler. È polemica in Germania sul discorso di Alexander Eichwald, che nel weekend ha parlato al congresso dei giovani di Alternative für Deutschland – una formazione politica di estrema destra, al momento al primo posto nei sondaggi nazionali – a Giessen. La sua apparizione è diventata virale sui social, fra indignazione e proteste. E anche se tra il pubblico in sala qualcuno ha pensato pure di applaudire, i vertici del partito hanno subito preso le distanze dal personaggio e meditano ora la sua espulsione dal gruppo. 🔗 Leggi su Open.online
