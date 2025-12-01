?Parigi due minorenni in custodia cautelare | Preparavano un attentato antisemita | ?uccidere degli ebrei entro cinque giorni?

Due ragazzi di 16 anni, tra cui un cittadino russo di origini cecene, sono stati arrestati a Parigi e posti in custodia cautelare con l?accusa di aver progettato un?azione di matrice. 🔗 Leggi su Leggo.it

Due ragazzi di 16 anni, tra cui un cittadino russo di origini cecene, sono stati arrestati a Parigi e posti in custodia cautelare con l'accusa di aver progettato un'azione di matrice.

