’Pareggite’ Ponte Buggianese Il Forte dice grazie a Tedeschi
Ponte Buggianese 1 Forte dei Marmi 1: Calu, Fanti, Bandoni, Zocco, Chelini, Lici, Fruzzetti (27’ st Fiumicino), Rosati (35’ st Musteqja), Rugiati, Viola, Bellandi (14’ st Mhilli). A disp. Matteucci, Aiazzi, Palmese, Sanzone, Negara. All. Falivena. FORTE DEI MARMI: Baldini, Credendino, Sapienza (1’ st Tedeschi), Del Soldato, Zambarda, Vaira, Colombi, Lossi, Galloni (14’ st Papi N.), Papi M., Marabese. A disp. Calo, Deda, Bigini, Bonini, Gentile, Seriani, Mengali. All. Franchini. Arbitro: Sarchini di Firenze. Reti: 7’ st Viola (rig.), 33’ st Tedeschi. Note: al 28’ st espulso Credendino. Ammoniti: Sapienza, Marabese, Falivena e Zocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
