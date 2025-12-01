Parco Leonardo aperto lo svincolo per l’autostrada
Fiumicino, 1 dicembre 2025 – E’ stata inaugurata questa mattina la riapertura della rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti, Parco Leonardo. All’evento erano presenti il sindaco Mario Baccini, il presidente della consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati e il responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, l’Ing. Marco Moladori, Si tratta di un’operazione strategica ai fini della decongestione del traffico che veniva a crearsi sulla complanare sinistra della A91 in immissione sull’asse del della Autostrada Roma-Fiumicino. È i n corso di perfezionamento la segnaletica orizzontale e verticale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
RETAKE – Sabato 6 Dicembre | Polis & Athena Il Gruppo di Lavoro Manutenzione Civica del Comitato Quartiere Parco Leonardo invita tutti i residenti a una giornata di retake, con due interventi in contemporanea, dedicati alla cura del quartiere e alla prep - facebook.com Vai su Facebook
Parco Leonardo, aperto lo svincolo per l’autostrada - Baccini: "Alleggerirà il carico di traffico anche su via Portuense" ... Si legge su ilfaroonline.it
Apre lo svincolo tra Parco Leonardo e Roma - Lunedì 1° dicembre si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo collegamento con l’autostrada, accessibile da via delle Arti Il sindaco Baccini: «Un intervento strategico, atteso da anni, per la mobil ... Segnala civonline.it
Fiumicino, lunedì apre il nuovo svincolo sul grande raccordo anulare - Lunedì primo dicembre, alle 10, sarà inaugurato il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti. Da romatoday.it