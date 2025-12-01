Parco Leonardo aperto lo svincolo per l’autostrada

Fiumicino, 1 dicembre 2025 – E’ stata inaugurata questa mattina la riapertura della rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti, Parco Leonardo. All’evento erano presenti il sindaco Mario Baccini, il presidente della consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati e il responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, l’Ing. Marco Moladori, Si tratta di un’operazione strategica ai fini della decongestione del traffico che veniva a crearsi sulla complanare sinistra della A91 in immissione sull’asse del della Autostrada Roma-Fiumicino. È i n corso di perfezionamento la segnaletica orizzontale e verticale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it