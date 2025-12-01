Parcheggio Zuretti in ' zona di uso pubblico' per Mainiero non si può recintare | Vale il Prg non il catasto

Foggiatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L'accatastamento ha una valenza esclusivamente fiscale. Quello che conta è la destinazione urbanistica sancita dal Piano Regolatore Generale della città di Foggia che qualifica quell’area come zona di uso pubblico”. È il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero a confutare le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Parcheggio Zuretti in 'zona di uso pubblico', per Mainiero non si può recintare: “Vale il Prg, non il catasto” - La destinazione urbanistica sancita dal Piano Regolatore individua la piazza come area per i servizi pubblici di interesse locale ... Da foggiatoday.it

parcheggio zuretti zona usoAUTORIZZAZIONI Foggia, Parcheggio Zuretti, il gestore: “Le autorizzazioni tardano ad arrivare o non arrivano affatto” - Antonio Delli Carri respinge ogni ipotesi di inadempienza e attribuisce al Comune di Foggia il mancato avvio dei lavori ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Zuretti Zona Uso