Papa | si guarda al MO con timore ma

17.00 Il Libano è esempio al quale guardare per superare conflittualità del MO. Così il Papa all'incontro interreligioso. "L'umanità guarda al MO con timore, di fronte a conflitti complessi e di lunga data. Eppure si può trovare speranza se ci concentriamo su ciò che ci unisce: l'umanità e la nostra fede in un Dio di amore e misericordia". "La convivenza può sembrare un sogno. E il popolo del Libano, pur abbracciando religioni diverse, rappresenta un esempio: paura, sfiducia e pregiudizio non hanno l'ultima parola". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it