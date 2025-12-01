Papa Leone XIV in Libano | voltare pagina in nome della pace
Leone XIV è arrivato in Libano ieri sera, proveniente dalla Turchia dove si era recato principalmente per la ricorrenza del 1700mo anniversario del Concilio di Nicea, la prima assise ecumenica della storia, presieduta nel 325 d.c. dall'Imperatore Costantino I. Il Papa questa mattina è stato in visita al Monastero di San Maroun ad Annaya, dove ha pregato sulla tomba di San Charbel Makluf. Poi si è spostato al Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa per l'incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali. A seguire l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e quello con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta soluzione due Stati” - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone e la "dichiarazione di unità ecumenica" con i greci ortodossi Vai su X
Papa Leone XIV in Libano: voltare pagina in nome della pace - Leone XIV è arrivato in Libano ieri sera, proveniente dalla Turchia dove si era recato principalmente per la ricorrenza del 1700mo ... Secondo iltempo.it
Papa Leone accolto da folla festante nel Santuario di Nostra Signora del Libano - Il Santuario si trova ad Annaya, la località vicino a Beirut dove si trova la tomba di San Charbel, il santo più famoso del Paese, conosciuto anche come il Padre Pio del Libano ... Riporta rainews.it
Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” ... Segnala tg24.sky.it
Papa Leone in Libano: quarta giornata del viaggio apostolico, a Beirut, nel pomeriggio, accoglienza calorosa - Papa Leone in Libano: quarta giornata intensa del suo viaggio Apostolico, a Beirut, nel pomeriggio, accoglienza calorosa. Scrive blitzquotidiano.it
Il Papa alla tomba di San Charbel, il Padre Pio del Libano - Papa Leone XIV è arrivato ad Annaya, la località vicino a Beirut dove si trova il monastero e la tomba di San Charbel, il santo più famoso del Paese, conosciuto anche come il Padre Pio del Libano per ... Come scrive msn.com
Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: programma e tappe - Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Da tg24.sky.it