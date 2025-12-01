Papa Leone XIV in Libano | voltare pagina in nome della pace

Leone XIV è arrivato in Libano ieri sera, proveniente dalla Turchia dove si era recato principalmente per la ricorrenza del 1700mo anniversario del Concilio di Nicea, la prima assise ecumenica della storia, presieduta nel 325 d.c. dall'Imperatore Costantino I. Il Papa questa mattina è stato in visita al Monastero di San Maroun ad Annaya, dove ha pregato sulla tomba di San Charbel Makluf. Poi si è spostato al Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa per l'incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali. A seguire l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e quello con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè. 🔗 Leggi su Iltempo.it

