Papa Leone XIV in Libano | Per il mondo chiediamo la pace
“Per il mondo chiediamo pace. Specialmente la imploriamo per il Libano e per tutto il Levante. Ma sappiamo bene, e i santi ce lo ricordano, che non c’è pace senza conversione dei cuori”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della visita di preghiera al Monastero di San Maroun ad Annaya. Prevost ha sottolineato che la coerenza di San Charbel “tanto radicale quanto umile, è un messaggio per tutti i cristiani”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta soluzione due Stati” - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone e la "dichiarazione di unità ecumenica" con i greci ortodossi Vai su X
Il Papa alla tomba di San Charbel, il Padre Pio del Libano - Papa Leone XIV è arrivato ad Annaya, la località vicino a Beirut dove si trova il monastero e la tomba di San Charbel, il santo più famoso del Paese, conosciuto anche come il Padre Pio del Libano per ... Secondo ansa.it
Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” ... Lo riporta tg24.sky.it
Papa Leone XIV in Libano: "Per il mondo chiediamo la pace" - Specialmente la imploriamo per il Libano e per tutto il Levante. Si legge su stream24.ilsole24ore.com