Papa Leone XIV in Libano | Per il mondo chiediamo la pace

“Per il mondo chiediamo pace. Specialmente la imploriamo per il Libano e per tutto il Levante. Ma sappiamo bene, e i santi ce lo ricordano, che non c’è pace senza conversione dei cuori”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della visita di preghiera al Monastero di San Maroun ad Annaya. Prevost ha sottolineato che la coerenza di San Charbel “tanto radicale quanto umile, è un messaggio per tutti i cristiani”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

