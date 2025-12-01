Papa in Libano | Pace in mondo e cuori

1 dic 2025

10.36 Il viaggio del Papa in Libano lo vede nel monastero di San Maroun, ad Annaya, dove ha reso omaggio al santo libanese Charbel Makluf, canonizzato nel 1977 e molto venerato anche per le guarigioni attribuitegli dopo la morte. Nella città, a 40 chilometri da Beirut, Leone ha pregato sulla tomba del santo e poi, durante la messa, è tornato a chiedere pace per il mondo. "La imploriamo specialmente per il Libano e per tutto il Levante. Ma sappiamo bene che è impossibile senza conversione dei cuori.San Charbel ci aiuti a chiederla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

