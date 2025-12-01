Papa | Il mondo teme per il Medio Oriente ma il Libano indica una via di speranza
Un messaggio di unità dall'incontro interreligioso di Beirut. Durante un incontro interreligioso a Beirut, Papa Leone XIV ha richiamato l'attenzione sulla situazione del Medio Oriente, spesso osservato dal mondo con inquietudine e sfiducia. In questo contesto complesso, ha indicato il Libano come un modello significativo di convivenza. Il Medio Oriente e lo sguardo del mondo. Il Pontefice ha ricordato come l'umanità, dinanzi a conflitti tanto radicati, finisca talvolta per sentirsi sopraffatta. Ha evidenziato che violenze e tensioni generano facilmente timore e scoraggiamento, alimentando l'idea che una pace duratura sia irraggiungibile.
