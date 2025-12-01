Paolo Faragò racconta la sua nuova vita in campagna | Ho smesso di soffrire Addio a calcio? Ecco perché Avversari difficili? Ansaldi e Ljajic
Paolo Faragò, ex giocatore del Cagliari, tra le altre, racconta la sua nuova vita in campagna dopo il ritiro a 30 anni per i troppi infortuni Paolo Faragò, ex centrocampista di Novara, Cagliari, Bologna, Lecce e Como, ha aperto il cuore in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando la sua carriera, il difficile percorso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
"ConTatto": Paolo Boccia si racconta in un nuovo libro - Un libro alla scoperta del potere dell’energia, ma anche un viaggio fra aneddoti ed episodi curiosi, gaffe ed equivoci. Si legge su lanazione.it