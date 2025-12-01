Paolo Bruni presidente Cso | Pereti dimezzati in pochi anni Ma è ancora la frutta regina
Presidente ci puo’ raccontare qual è il suo rapporto con i giornali e con il Resto del Carlino? "Il mio rapporto con i giornali è un rapporto ‘Antelucano’ perché li leggo quotidianamente prima dell’alba tra le 5,30 e le 6 del mattino, mentre cammino sulle mura di Ferrara. Continuo a pensare che la lettura attenta di un giornale, che la si faccia on-line o su carta stampata, sia un modo indispensabile per tenerci aggiornati, perché le informazioni che troviamo su un giornale spaziano in tutti i campi, dalla politica, all’economia, alla cultura. Ritengo poi che gli speciali molto spesso presenti, siano un modo per offrire quell’approfondimento in più rispetto a determinati temi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Paolo Bruni (presidente Cso): "Pereti dimezzati in pochi anni. Ma è ancora la frutta regina" - Dalla cimice asiatica alle gelate, l’analisi di un mondo che costituisce il pilastro dell’economia "Punti di forza da valorizzare con impegno e decisione mettendo da parte l’individualismo". Si legge su msn.com
Assomela e Cso Italy a Berlino. Bruni: "Collaborazione più stretta" - Assomela e Cso Italy possono e debbono stringere sempre di più la collaborazione reciproca già esistente nell’interesse del comparto melicolo e della sua rappresentanza anche internazionale. Scrive ilrestodelcarlino.it
"In 10 anni produzione crollata. Il primo imputato è l’Europa" - Il presidente del Cso Italy Paolo Bruni punta l’indice contro le politiche sull’agricoltura "Fitofarmaci, ha lasciato gli imprenditori senza mezzi di difesa. Come scrive ilrestodelcarlino.it