Presidente ci puo’ raccontare qual è il suo rapporto con i giornali e con il Resto del Carlino? "Il mio rapporto con i giornali è un rapporto ‘Antelucano’ perché li leggo quotidianamente prima dell’alba tra le 5,30 e le 6 del mattino, mentre cammino sulle mura di Ferrara. Continuo a pensare che la lettura attenta di un giornale, che la si faccia on-line o su carta stampata, sia un modo indispensabile per tenerci aggiornati, perché le informazioni che troviamo su un giornale spaziano in tutti i campi, dalla politica, all’economia, alla cultura. Ritengo poi che gli speciali molto spesso presenti, siano un modo per offrire quell’approfondimento in più rispetto a determinati temi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Bruni (presidente Cso): "Pereti dimezzati in pochi anni. Ma è ancora la frutta regina"