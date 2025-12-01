Paolo Belli | Ero in un periodo buio E mi salvò Chiambretti
Berti "Se fossi un ballo? Sarei uno swing. Mi piace il ritmo, dà allegria, è scatenato e gioioso". Parola di Paolo Belli, musicista, cantante, presentatore e ora anche ballerino vista la sua partecipazione come concorrente al dance show di Raiuno, “Ballando con le stelle“. Nel 2026 per festeggiare i 40 anni di carriera tornerà nei teatri italiani – prime date: 10-12 aprile al Parioli Costanzo di Roma con “Pur di far spettacolo“ - e lanciare un nuovo album “Voglio tutto l’amore che c’è“, titolo del singolo che anticipa il disco. Il 2026 sarà un anno importante per il suo percorso professionale. "Quarant’anni di alti e bassissimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti - facebook.com Vai su Facebook
Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti Vai su X