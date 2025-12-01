Panatta ricorda Pietrangeli | Era il mio amico era straordinario

AGI - Nicola era 'il mio amico'. Io lo voglio ricordare con allegria: Nicola è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto, che ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere nel periodo in cui giocava. Così Adriano Panatta, ai microfoni di "Storie Italiane", su Rai 1, ricordando Nicola Pietrangeli. "Alla mia nascita lui era un diciassettenne che giocava al tennis Parioli ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po' il cambio della guardia io e lui. Abbiamo anche giocato il doppio insieme, ci siamo divertiti tanto e abbiamo fatto le vacanze insieme. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Panatta ricorda Pietrangeli: "Era il mio amico, era straordinario"

