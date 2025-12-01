Panatta ricorda Pietrangeli | Era il mio amico era straordinario

Agi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nicola era 'il mio amico'. Io lo voglio ricordare con allegria: Nicola è stato un  personaggio straordinario, al di là di essere un  campione assoluto, che ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere nel periodo in cui giocava. Così  Adriano Panatta, ai microfoni di "Storie Italiane", su Rai 1, ricordando  Nicola Pietrangeli. "Alla mia nascita lui era un diciassettenne che giocava al  tennis Parioli  ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po' il  cambio della guardia  io e lui. Abbiamo anche giocato il  doppio insieme, ci siamo divertiti tanto e abbiamo fatto le vacanze insieme. 🔗 Leggi su Agi.it

panatta ricorda pietrangeli era il mio amico era straordinario

© Agi.it - Panatta ricorda Pietrangeli: "Era il mio amico, era straordinario"

Leggi anche questi approfondimenti

panatta ricorda pietrangeli eraPanatta ricorda Pietrangeli: "Era un mio amico, un personaggio straordinario" - " Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo ", così è intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Adriano Panatta per ricordare ... Lo riporta msn.com

panatta ricorda pietrangeli eraPanatta commosso, l'ultima frase detta a Pietrangeli: "Alzati dal letto..." - Intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1, Adriano Panatta ha ricordato Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. corrieredellosport.it scrive

panatta ricorda pietrangeli eraPietrangeli, Panatta a Storie Italiane: «Nicola era il mio amico anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo» VIDEO - «Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo», così è intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora ... Scrive ilgazzettino.it

panatta ricorda pietrangeli eraPietrangeli: Panatta "un amico, ci beccavamo ma era per gioco" - Così Adriano Panatta, intervenuto a 'Storie Italiane' ( Rai1) ha ricordato Nicola Pietrangeli, scomparso ques ... Scrive sport.quotidiano.net

panatta ricorda pietrangeli eraNicola Pietrangeli, il dolore di Adriano Panatta: “Non voleva più alzarsi” - L'ex tennista azzurro ha ricordato il suo ex capitano morto a 92 anni: "Un personaggio straordinario, l'avevo sentito pochi giorni fa" ... Da msn.com

panatta ricorda pietrangeli eraNicola Pietrangeli morto, da Giorgia Meloni a Panatta, da Fognini a Nadal: le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Panatta Ricorda Pietrangeli Era