Panatta in lacrime per l’amico Pietrangeli | Ci punzecchiavamo ma era il nostro gioco

Un velo di commozione ha avvolto lo studio di “Storie Italiane” su Rai1 quando Adriano Panatta ha ricordato Nicola Pietrangeli, scomparso all’età di 92 anni. Con parole cariche di affetto e profonda nostalgia, il celebre tennista romano ha dipinto il ritratto di un amico, un mentore, un personaggio straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile sia sul campo da tennis che nella vita di chi lo ha conosciuto. Ecco perché la Coppa Davis si è rotta nelle mani di Cobolli e Bolelli.! Ci avevano già pensato Panatta e Pietrangeli a spezzarla in due..! pic.twitter.comFeDVKzKNBy — Salvatore Pianeta (@SpianetPianeta) December 1, 2025 “Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo “, ha confidato Panatta, svelando la dinamica di un rapporto fatto di ironia tagliente, confidenza autentica e una complicità rara, capace di resistere al tempo e alle generazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

