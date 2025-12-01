Panatta e Bertolucci concordi | C’è una netta differenza tra Sinner-Alcaraz e Federer-Nadal

Tutto troppo facile? Il 2025 del tennis ci ha salutato e già ci si prepara per la prossima annata, godendosi qualche giorno di vacanza, prima di tornare ad allenarsi in vista del primo grande evento del 2026, gli Australian Open a gennaio. Un anno in cui Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato il massimo circuito internazionale per il livello di gioco espresso e le vittorie. Lo spagnolo e l’italiano si sono divisi equamente la “torta Slam”, come era accaduto nel 2024: Carlitos si è imposto al Roland Garros e agli US Open; Jannik a Melbourne e a Wimbledon. L’iberico ha messo il proprio marchio su ben 8 tornei, mentre l’altoatesino su 6, spingendosi a giocare 10 finali sui 12 tornei affrontati in una stagione molto particolare per la sospensione di 3 mesi legata alla vicenda “Clostebol”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Panatta e Bertolucci concordi: “C’è una netta differenza tra Sinner-Alcaraz e Federer-Nadal”

News recenti che potrebbero piacerti

Alcaraz e Sinner dominano… forse troppo? Adriano Panatta e Paolo Bertolucci accendono il dibattito: “Carlos e Jannik sono fenomenali, ma oggi nel tennis c’è poca concorrenza. Tutti giocano allo stesso modo e nessuno riesce davvero a impensierirli”. Ne - facebook.com Vai su Facebook

Adriano Panatta: "Ho visto due volte in vita mia Jannik Sinner". Dall'altoatesino al magico momento del tennis italiano: parlano Panatta e Bertolucci tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #JannikSinner #adrianopanatta #SaraErrani Vai su X

Bertolucci provoca Panatta nella nuova "telefonata": "Sei sempre belloccio. E su Sinner e Alcaraz..." - Questi e altri sono i contenuti della nuova puntata del podcast "La telefonata", prodotto da Fandango per il Tennis italiano. Da corrieredellosport.it

Il tennis secondo Panatta&Bertolucci, aspettando Sinner - Presente, futuro, quasi passato: è tutto al Foro italico in queste ... Secondo ilfoglio.it

Panatta & Bertolucci: “Adriano si annoia come i bambini”, “Paolo è pazzo: si è dato al tango” - Paolo Bertolucci è diventato un viveur: «La verità è che a un certo punto è impazzito» ... Segnala repubblica.it