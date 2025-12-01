Palmoli la casa gratis e i bonifici dall’estero | la nuova vita della famiglia nel bosco Speriamo si risolva tutto

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa casa è “perfetta, sì”. Annuisce:  “Bello qua, molto bello”. È l'inizio dell’esilio per la famiglia del bosco. Contrada Portella, pochi chilometri di Palmoli, il cielo d’Abruzzo, la quiete della vallata, i colori dell’autunno. Per Nathan Trevallion il trasloco nella  Casetta di Nonna Gemma può essere una nuova primavera in questo romanzo drammatico che è diventato la sua vita. “Speriamo che si risolva. Speriamo. Vediamo questa settimana”. L’artigiano ebanista britannico è entrato a mezzogiorno di domenica nell’Airbnb che per due mesi – pare – sarà il suo domicilio. Una parentesi, si augura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

palmoli la casa gratis e i bonifici dall8217estero la nuova vita della famiglia nel bosco speriamo si risolva tutto

© Quotidiano.net - Palmoli, la casa gratis e i bonifici dall’estero: la nuova vita della famiglia nel bosco. “Speriamo si risolva tutto”

Leggi anche questi approfondimenti

palmoli casa gratis bonificiPalmoli, la casa gratis e i bonifici dall’estero: la nuova vita della famiglia nel bosco. “Speriamo si risolva tutto” - Papà Nathan Trevallion ha traslocato nella Casetta di Nonna Gemma (gli animali restano al rudere di contrada Mondola). Come scrive quotidiano.net

palmoli casa gratis bonificiFamiglia nel bosco accetta un casolare gratis dall'imprenditore di Palmoli, cosa può cambiare ora per i bimbi - I genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli hanno deciso di accettare un immobile offerto da un privato cittadino ... Segnala virgilio.it

palmoli casa gratis bonificiCasa gratis per la famiglia nel bosco: quanto vale davvero la residenza immersa nella natura - Famiglia nel bosco di Palmoli: una casa gratis per continuare a vivere immersi nella natura e crescere i figli secondo il proprio stile di vita. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Palmoli Casa Gratis Bonifici