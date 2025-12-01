Questa casa è “perfetta, sì”. Annuisce: “Bello qua, molto bello”. È l'inizio dell’esilio per la famiglia del bosco. Contrada Portella, pochi chilometri di Palmoli, il cielo d’Abruzzo, la quiete della vallata, i colori dell’autunno. Per Nathan Trevallion il trasloco nella Casetta di Nonna Gemma può essere una nuova primavera in questo romanzo drammatico che è diventato la sua vita. “Speriamo che si risolva. Speriamo. Vediamo questa settimana”. L’artigiano ebanista britannico è entrato a mezzogiorno di domenica nell’Airbnb che per due mesi – pare – sarà il suo domicilio. Una parentesi, si augura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Palmoli, la casa gratis e i bonifici dall’estero: la nuova vita della famiglia nel bosco. “Speriamo si risolva tutto”