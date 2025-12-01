PALINSESTI CANALE 5 2026 | STAFFETTA ZELIG-GF VIP COME ANTICIPATO DA BUBINO
Canale 5 ha svelato i palinsesti dei primi mesi del 2026 che confermano l’indiscrezione di BubinoBlog, ovvero prima la nuova edizione di Zelig e poi quella del Grande Fratello Vip. Vediamo nel dettaglio il menù del prime time della rete ammiraglia Mediaset per gennaio e febbraio 2026, partendo dalla domenica sera con l’appuntamento con la serialità turca. Il lunedì spazio a Zelig, lo show comico con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, seguita da una serie di film in prima visione. A marzo la nuova edizione del GF Vip con Alfonso Signorini. Anche il martedì sera dedicato ai filmissimi così come il mercoledì dove però vedremo le nuove fiction della serialità italiana. 🔗 Leggi su Bubinoblog
News recenti che potrebbero piacerti
#GuidaTV @DAZN_IT : Canale 214 @SkySport , Palinsesto 28 Novembre - 4 Dicembre 2025 https://www.digital-news.it/palinsesti/dazn/dazn-calcio/9568/guida-tv-dazn-1-canale-214-sky-palinsesto-28-novembre-4-dicembre-2025 #DAZN1 #SerieA @SerieA - facebook.com Vai su Facebook
#GuidaTV @DAZN_IT : Canale 214 @SkySport , Palinsesto 28 Novembre - 4 Dicembre 2025 digital-news.it/palinsesti/daz… #DAZN1 #SerieA @SerieA Vai su X
Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando - Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio ... Da superguidatv.it
Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando - Il fatto che Striscia la notizia tornasse in onda era stato pubblicamente garantito da Pier Silvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti la scorsa ... Lo riporta rtl.it
Striscia la notizia torna su Canale 5 nel 2026: arriva la conferma di Mediaset - Dopo mesi di voci, è ufficiale: Striscia la notizia torna in tv a gennaio, sempre su Canale 5 e in prima serata. Come scrive msn.com
Palinsesti Mediaset, il lunedì di Canale 5 si tinge dei colori del varietà con un nuovo show? Che cosa bolle in pentola - Zelig e un nuovo show di Paolo Bonolis tra le ipotesi per il prime time 2026, mentre la scelta sulla collocazione del Grande Fratello Vip dipende ... Segnala affaritaliani.it
Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, c’è la data ufficiale. Ecco quando - Mediaset ufficializza il ritorno di Striscia la notizia che andrà in onda in prima serata su Canale 5 nel 2026 ... ultimenotizieflash.com scrive
Striscia La Notizia torna in tv: da gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 - Mediaset ha annunciato il ritorno di Striscia La Notizia in una veste inedita: sbarco in prima serata per il tg satirico di Antonio Ricci. Secondo msn.com