Canale 5 ha svelato i palinsesti dei primi mesi del 2026 che confermano l’indiscrezione di BubinoBlog, ovvero prima la nuova edizione di Zelig e poi quella del Grande Fratello Vip. Vediamo nel dettaglio il menù del prime time della rete ammiraglia Mediaset per gennaio e febbraio 2026, partendo dalla domenica sera con l’appuntamento con la serialità turca. Il lunedì spazio a Zelig, lo show comico con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, seguita da una serie di film in prima visione. A marzo la nuova edizione del GF Vip con Alfonso Signorini. Anche il martedì sera dedicato ai filmissimi così come il mercoledì dove però vedremo le nuove fiction della serialità italiana. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI CANALE 5 2026: STAFFETTA ZELIG-GF VIP COME ANTICIPATO DA BUBINO