Palermo sequestrata testa di coccodrillo essiccata in valigia di palermitano di rientro da Bangkok animale appartenente a specie protetta - VIDEO

Il passeggero, atterrato a Palermo dopo un volo da Bangkok con scalo a Roma Fiumicino, è stato fermato dalle autorità: all’interno della sua valigia, avvolta in una semplice busta di plastica, è stata trovata la testa essiccata di un esemplare appartenente alla "crocodylia spp", specie originaria de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palermo, sequestrata testa di coccodrillo essiccata in valigia di palermitano di rientro da Bangkok, animale appartenente a specie protetta - VIDEO

Approfondisci con queste news

Aeroporto di Palermo, sequestrata testa di coccodrillo a un passeggero proveniente dall'Asia Guarda il video al link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

#GdiF #Palermo #ADM sequestrata all'aeroporto la testa di un coccodrillo in via d'estinzione. #NoiconVoi Vai su X

COCCODRILLO Palermo: sequestrata la testa essiccata di un coccodrillo in via d’estinzione - Scoperta la testa essiccata di un coccodrillo appartenente alla specie “crocodylia spp”, protetta e a rischio estinzione ... Secondo statoquotidiano.it

Palermo, in valigia una testa di coccodrillo: bloccato passeggero in aeroporto - La testa di un coccodrillo in via di estinzione è stata sequestrata all'aeroporto di Palermo dai finanzieri del Comando ... Lo riporta iltempo.it

Testa di coccodrillo essiccata nascosta in valigia: scatta la denuncia - Guardia di Finanza e ADM sequestrano un reperto in via d’estinzione nella valigia di un passeggero proveniente da Bangkok. Si legge su marsalalive.it

Testa di coccodrillo trovata all’aeroporto di Palermo nella valigia di un passeggero - Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari delle dogane a trovarla nella valigia di un passeggero palermit ... Lo riporta blogsicilia.it

Sequestrata all’aeroporto di Palermo testa di un coccodrillo in via d’estinzione - Punta Raisi e i Funzionari Doganali hanno sottoposto a controllo doganale un passeggero p ... Lo riporta italpress.com

Palermo, sequestrata testa di coccodrillo in via di estinzione all’aeroporto - Nell’ambito dell’attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e funzionari ADM del Distaccamento locale Aeroporto Palerm ... Lo riporta strettoweb.com