Palermo inchiesta presunte tangenti nella Sanità il Gip | 5 ai domiciliari e 7 interdittive

Dopo interrogatori di garanzia su inchiesta Procura di Palermo. Il gip di Palermo Cristina Lo Bue ha disposto gli arresti domiciliari per cinque indagati per corruzione nella sanità e per altri sette è scattata l'interdittiva temporanea. Le ordinanze, come scrivono alcuni giornali e siti d'informazione, sono state fatte dopo gli interrogatori di garanzia terminati il 13 novembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione di due gare: quella per la fornitura e la sterilizzazione del materiale chirurgico all'Arnas Civico di Palermo, quella per il servizio di noleggio e pulizia della biancheria dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, di cui Sciacchitano era presidente dell'organismo di valutazione.

