Palermo in valigia una testa di coccodrillo | bloccato passeggero in aeroporto

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) - La testa di un coccodrillo in via di estinzione è stata sequestrata all'aeroporto di Palermo dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari Adm. Nell'ambito dell'attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, le Fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari doganali hanno sottoposto a controllo un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L'ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all'interno la testa di un coccodrillo, appartenente alla specie 'crocodylia spp', in via di estinzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

