Pagelle Roma Napoli ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A I voti

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Roma Napoli: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 20252026. Ecco le valutazioni Le pagelle di Roma Napoli terminata 0-1: le due squadre si affrontano a viso aperto ma i partenopei portano a casa i 3 punti nella tredicesima giornata di Serie A. Ecco i voti: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle roma napoli ecco i top e flop della sfida di serie a i voti

© Calcionews24.com - Pagelle Roma Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle roma napoli topLe pagelle di Roma-Napoli, i top e i flop del match dell'Olimpico - La sfida al vertice dell'Olimpico tra Napoli e Roma finisce con il risultato di 0- ilmattino.it scrive

pagelle roma napoli topPagelle Roma Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti - Pagelle Roma Napoli: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Lo riporta calcionews24.com

PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 0-1: Soulé delude, Cristante flop. Neres e il tridente al top - Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 13a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Roma Napoli Top