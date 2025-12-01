Pagelle Pisa Inter Tuttosport premia due subentrati con un 7 pieno Non bene Bastoni

Inter News 24 Pagelle Pisa Inter, Tuttosport premia con un 7 pieno due mosse di Chivu. Tra i peggiori in campo dei meneghini c’è invece Bastoni. Le pagelle di Tuttosport per la vittoria dell’Inter sul Pisa evidenziano il divario tra la prestazione complessiva, apparsa sottotono per lunghi tratti, e l’efficacia finale. Il voto più alto tra i nerazzurri va senza sorprese al capitano e match-winner Lautaro Martínez, autore di una doppietta fondamentale. Il migliore in campo è l’attaccante argentino Lautaro Martínez con un 7,5. Le sue due “stoccate” decisive lo rendono implacabile nel ruolo di finalizzatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Le pagelle di Pisa-Inter 0-2: Lautaro Martinez decisivo, Barella illuminante; Idrissa Touré straripante, delude Luis Henrique - 2 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, autore di una doppietta.

Pagelle TS - Zielinski ed Esposito, due 7 dalla panchina. Sofferenza Bastoni - La sufficienza per Sommer (due pericoli, ma la palla va fuori) apre le pagelle di Pisa-

PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura - Touré una forza della natura Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A

