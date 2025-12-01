pagelle pisa inter tuttosport premia due subentrati con un 7 pieno non bene bastoni

Inter News 24 Pagelle Pisa Inter, Tuttosport premia con un 7 pieno due mosse di Chivu. Tra i peggiori in campo dei meneghini c’è invece Bastoni. Le pagelle di Tuttosport per la vittoria dell’Inter sul Pisa evidenziano il divario tra la prestazione complessiva, apparsa sottotono per lunghi tratti, e l’efficacia finale. Il voto più alto tra i nerazzurri va senza sorprese al capitano e match-winner Lautaro Martínez, autore di una doppietta fondamentale. Il migliore in campo è l’attaccante argentino Lautaro Martínez con un 7,5. Le sue due “stoccate” decisive lo rendono implacabile nel ruolo di finalizzatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

