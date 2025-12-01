Pagelle Pisa Inter Tuttosport premia due subentrati con un 7 pieno Non bene Bastoni
Inter News 24 Pagelle Pisa Inter, Tuttosport premia con un 7 pieno due mosse di Chivu. Tra i peggiori in campo dei meneghini c’è invece Bastoni. Le pagelle di Tuttosport per la vittoria dell’Inter sul Pisa evidenziano il divario tra la prestazione complessiva, apparsa sottotono per lunghi tratti, e l’efficacia finale. Il voto più alto tra i nerazzurri va senza sorprese al capitano e match-winner Lautaro Martínez, autore di una doppietta fondamentale. Il migliore in campo è l’attaccante argentino Lautaro Martínez con un 7,5. Le sue due “stoccate” decisive lo rendono implacabile nel ruolo di finalizzatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
INTER vs PISA 2-0 VOTI E PAGELLE. LAUTARO GRANDE CAPITANO. BARELLA TOP . Zielinski Pio Esposito e Diuff decisivi. Ma nel primo tempo prestazione insufficiente , Poi cambi giusti di Chivu. #Inter #nerazzurri #fcinternazionale #fcinter #INTER - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter, le pagelle: Nzola si ammazza di fatica, 6,5. Dov'è finito il genio di Sucic? Gara da 5,5 Vai su X
Le pagelle di Pisa-Inter 0-2: Lautaro Martinez decisivo, Barella illuminante; Idrissa Touré straripante, delude Luis Henrique - 2 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Scrive eurosport.it
Pagelle TS - Zielinski ed Esposito, due 7 dalla panchina. Sofferenza Bastoni - La sufficienza per Sommer (due pericoli, ma la palla va fuori) apre le pagelle di Pisa- Da msn.com
PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura - Touré una forza della natura Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A ... Come scrive calciomercato.it