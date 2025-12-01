SORZI 6. Salvato da Panelli quando Vitali lo batte da distanza ravvicinata, nella ripresa è attento e preciso. ZAGNONI 7. Con Verza mette la museruola al pericolo numero uno Ianesi, spina nel fianco del Pontedera quando ribalta l’azione con la sua qualità. PANELLI 6,5. Sul campo uno dei migliori in senso assoluto, salva sulla linea il gol già fatto di Vitali e domina nel corpo a corpo col bisonte Nabian. Mezzo punto in meno per il rosso a fine gara quando Ladinetti se la prende col match analyst biancorosso Cola e lui lo difende. La speranza è che debba saltare solo la Vis Pesaro. ROSSINI 6,5. Un giallo in avvio non ne cambia l’atteggiamento, solita gara gagliarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle. Panelli è decisivo, ma poi si fa espellere. Rosetti cuce gioco, Gerbi innesca la rete