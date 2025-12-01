Pagella d’oro ai più bravi La Carifermo premia la meglio gioventù
FERMO Scuola Secondaria di primo grado: Agnese Marinelli (Da Vinci-Ungaretti, Fermo), Valeria Scatasta (U. Betti, Fermo), Nicolò Tulli (Fracassetti-Capodarco, Fermo), Melisa Cadri (G. Cestoni, Montegiorgio), Norela Spahija (M. Pupilli, Grottazzolina), Alice Carassai (G. Leopardi, Monte Urano), Ikram Hamlaki (Collodi, Torre San Patrizio), Serena Baglioni (Don Bosco, Rapagnano), Carlo Ercolani (A. Caro, Montegranaro), Agata Tomassini (V. Ramadori, Monte San Pietrangeli), Leonardo Friscolanti (O. Calzecchi, Monterubbiano), Samuele Malavolta (L. Da Vinci, Pedaso), Alice ed Emma Serafini (Mannocchi Tornabuoni, Petritoli), Ginevra Santini (Ponzano), LaviniaRossetti (G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Michele Bravi tra i 30 big di Sanremo, per il tifernate è la terza volta. L’Umbria e Città di Castello saranno protagonisti al prossimo Festival di Sanremo 2026. Tra i 30 big in gara ci sarà infatti anche il tifernate Michele Bravi, alla sua terza partecipazione. L'annu - facebook.com Vai su Facebook
#Miretti si prende la scena Voto e pagella del centrocampista Vai su X