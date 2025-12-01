Padel & business | nuovi campi come funghi Quali sono i circoli di Firenze al top
C’è stato un momento, durante gli anni del Covid, in cui Firenze sembrava essersi trasformata nella capitale delle racchette corte. I campi si riempivano a ogni ora, i centri sportivi convertivano spazi, le prenotazioni esplodevano. Sembrava un entusiasmo passeggero, alimentato dal fatto che il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
SIUX 2026 DISPONIBILI I STORE #padel #pádel #padeltime #padelamateur #padelmania #premierepadel #padelaroma - facebook.com Vai su Facebook
Padel & business: nuovi campi come funghi. Quali sono i circoli di Firenze al top - Inchiesta sul movimento che continua la propria scesa, tra boom di iscritti e impianti in costruzione. Si legge su firenzetoday.it
Padel, che mania Tre nuovi campi - Cresce, anche nell’hinterland di Firenze, la passione per questa disciplina che potrà ora essere praticata anche nell’area del ... Segnala lanazione.it
Napoli Est: padel, calcio nuovi servizi per recuperare il bene abbandonato di Ponticelli - Un campetto di calcio a nove e tre campetti per il padel insieme a servizi e al restyling completo del bene pubblico abbandonato. Si legge su ilmattino.it