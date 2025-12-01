pacifico non passa mai di moda la cucina nikkei italianizzata

Pacifico è un ristorante in continua evoluzione: nato nel 2015 in zona Moscova (è proprio al 29 di via della Moscova) come ristorante peruviano, probabilmente il migliore della città, si è trasformato con il tempo in un locale Nikkei, che unisce cioè il Giappone al Perù, e non smette di piacere ai milanesi, che lo affollano volentieri trovando piatti allegri e ben realizzati e senza troppe ambizioni fine dining in un'atmosfera elegante ma al contempo coinvolgente. Un format di successo, che negli anni è stato replicato anche a Roma e a Porto Cervo e che nella sede di Milano ha deciso negli ultimi tempi di puntare anche sul pranzo, con un menù lunch più stringato della cena ma sempre di alto livello e con un prezzo contenuto che può fare da richiamo per chi non c'è mai stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

