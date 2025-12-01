Oxford nomina rage bait parola del 2025 | cosa significa il termine

L’ Oxford English Dictionary ha identificato il sostantivo “rage bait” (letteralmente ‘esca della rabbia’) come parola del 2025. Lo ha annunciato l’Oxford University Press, la casa editrice del noto dizionario britannico. “In una perfetta sintesi del caos del 2025 – e in seguito a un voto pubblico e all’analisi dei nostri esperti linguistici, rage bait è stata incoronata Parola dell’Anno”, ha affermato l’editore in un post su Instagram. Il dizionario definisce “rage bait” come un contenuto online creato appositamente per provocare rabbia o indignazione attraverso contenuti provocatori o offensivi, in genere pubblicati per aumentare il traffico su una pagina web oppure le interazioni su una piattaforma di social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oxford nomina “rage bait” parola del 2025: cosa significa il termine

