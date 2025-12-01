Otto e Mezzo il retroscena sulla minaccia pro-Pal a La Stampa | Torneranno ci hanno scritto
Andrea Malaguti tra gli ospiti di Otto e Mezzo. Il direttore de La Stampa è ospite di Lilli Gruber nella puntata di lunedì 2 dicembre su La7, a pochi giorni dall'assalto dei pro-Pal alla sede del quotidiano da lui diretto. Ma anche a pochi giorni dalle parole di Francesca Albanese, con cui ha detto che quanto accaduto deve essere considerato un "monito" dai giornalisti. E proprio sulla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati esordisce Malaguti dalla Gruber: "Nel mio editoriale ho volutamente evitato di soffermarmi su quanto detto da Albanese perché sarebbe stato un modo per amplificare parole completamente fuori luogo e stupide. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono passati otto anni e mezzo dall'annuncio di #BeyondGoodandEvil2, e la buona notizia è che il gioco non è stato cancellato. - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera alle 20:30 su La7, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. #LilliGruber vi aspetta con i suoi ospiti. Vai su X
Otto e Mezzo, Ranucci rivela alla Gruber: "Persone mi riprendevano collegate con gli auricolari mentre..." - Saviano e la polvere nera: "Le organizzazioni criminali in quel ... - Ranucci a Otto e Mezzo: "Persone mi riprendevano collegate con gli auricolari mentre incontravo delle fonti importanti" Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Sigfrido Ranucci racconta i retroscena ... Riporta affaritaliani.it
Ranucci rivela: "Persone mi riprendevano collegate con gli auricolari mentre incontravo delle fonti importanti" - Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Sigfrido Ranucci racconta i retroscena dell’attentato subito e ricostruisce una serie di episodi inquietanti avvenuti negli ultimi due anni. Scrive la7.it