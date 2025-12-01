Andrea Malaguti tra gli ospiti di Otto e Mezzo. Il direttore de La Stampa è ospite di Lilli Gruber nella puntata di lunedì 2 dicembre su La7, a pochi giorni dall'assalto dei pro-Pal alla sede del quotidiano da lui diretto. Ma anche a pochi giorni dalle parole di Francesca Albanese, con cui ha detto che quanto accaduto deve essere considerato un "monito" dai giornalisti. E proprio sulla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati esordisce Malaguti dalla Gruber: "Nel mio editoriale ho volutamente evitato di soffermarmi su quanto detto da Albanese perché sarebbe stato un modo per amplificare parole completamente fuori luogo e stupide. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, il retroscena sulla minaccia pro-Pal a La Stampa: "Torneranno, ci hanno scritto"