Ottimo esordio per Oi Vita Mia il nuovo film di Pio e Amedeo

Ottimo esordio al botteghino per Oi Vita Mia, il nuovo film diretto e interpretato da Pio e Amedeo. Ottimo esordio al botteghino per Oi Vita Mia, il nuovo film diretto e interpretato da Pio e Amedeo, che nel suo primo weekend di programmazione registra un incasso complessivo di € 2.196.566, consacrandosi come la miglior apertura della stagione cinematografica, registrando una media di € 5.600 per sala (secondo dati Cinetel). A questo risultato si aggiungono poi le anteprime di successo dei giorni precedenti che portano il dato complessivo a € 2.196.566. Con Oi Vita Mia, il duo comico conquista il pubblico con una storia capace di parlare ai giovani e ai meno giovani, mescolando momenti di grande comicità ad altri di autentica emozione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ottimo esordio per Oi Vita Mia, il nuovo film di Pio e Amedeo

