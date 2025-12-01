Ottime notizie per i fan di Olivia Dean | annunciati rimborsi per chi ha pagato i biglietti a prezzo maggiorato

Dopo aver criticato pubblicamente Ticketmaster ed AXS per i prezzi di rivendita gonfiati del suo prossimo tour nordamericano, Olivia Dean ha annunciato a riguardo un’ottima notizia per i fan. La voce di Man I Need ha criticato le piattaforme la scorsa settimana dopo che i fan hanno scoperto inserzioni con prezzi fino a quattordici volte superiori al costo originale, in alcuni casi superiori a mille dollari. In una lettera aperta, Dean ha descritto il mercato della rivendita incontrollato come “disgustoso,” “vile” e fondamentalmente “sfruttatore,” esortando le aziende a “fare meglio” per proteggere i fan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

