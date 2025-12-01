Ottica Skandia premiata al Forum Presbiopia 2025

Ottica Skandia è stata premiata lo scorso 24 novembre a Bologna come centro ottico d’eccellenza nella gestione della presbiopia al Forum Presbiopia 2025. La presbiopia è una naturale condizione legata all’età, in cui il cristallino dell’occhio perde gradualmente elasticità rendendo più difficile la messa a fuoco da vicino. Non è una malattia, ma un processo fisiologico che può essere corretto con soluzioni visive specifiche, studiate su misura per ogni persona. Il riconoscimento all’eccellenza è stato istituito con l’intento di premiare l’impegno di coloro che contribuiscono alla diffusione e al corretto utilizzo di tutte le tipologie di lenti per la risoluzione delle problematiche visive in fase di pre-presbiopia e di presbiopia BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it