Osservatorio Durex | Il 58% dei giovani sottovaluta rischio di infezioni da rapporti non protetti

(Adnkronos) – Mentre continua il dibattito pubblico e istituzionale sul ruolo dell’educazione sessuale rivolta ai giovani, la Giornata mondiale contro l’Aids rappresenta un’occasione cruciale per riportare l’attenzione sulla prevenzione. Un tema oggi più che mai urgente alla luce delle allarmanti evidenze emerse dall’ottava edizione dell’Osservatorio ‘Giovani e sessualità’ di Durex, condotto in collaborazione con Skuola.net . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Osservatorio Durex: “Il 58% dei giovani sottovaluta rischio di infezioni da rapporti non protetti”

