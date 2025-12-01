Ospedali a misura di donna tre Bollini Rosa all’Asst

Non uno, ma ben tre Bollini Rosa: Fondazione Onda ha assegnato allAsst Rhodense il Bollino Rosa, un riconoscimento biennale per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile. Gli ospedali di Garbagnate Milanese e Rho si confermano dunque a “misura di donna” in quanto "offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, con percorsi ospedalieri in ottica di genere. "Stiamo lavorando molto sulla prevenzione, anche in un’ottica di genere, per rispondere alle domande sempre più complesse e personalizzate delle persone - commenta Marco Bosio, direttore generale -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

