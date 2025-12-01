Quando le luci si abbassarono al Dorothy Chandler Pavilion il 9 aprile 1979, Hollywood trattenne il respiro. Dietro il sipario c’era un uomo che era diventato l’incarnazione stessa dell’eroismo americano sullo schermo: John Wayne. Diagnosi di cancro. Gli Oscar del 1979 sono diventati una serata indimenticabile per tanti motivi. I discorsi di ringraziamento sono stati brevi e concisi e Johnny Carson, come sempre, ha animato lo spettacolo con il suo caratteristico umorismo. I premi più importanti sono andati a due film sulla guerra del Vietnam, ma il cuore di Hollywood quella sera apparteneva a una vera leggenda, John Wayne. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Oscar 1979: 5 parole di John Wayne zittirono tutta Hollywood