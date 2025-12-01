Orrore dopo la discoteca Stupro in centro a Milano Denunciato uno studente

La serata in una discoteca del centro di Milano. La conoscenza in pista che si fa via via più approfondita tra persone che fino a quel momento non si erano mai viste. A un certo punto, i due decidono di uscire dal locale e di appartarsi nell’auto di lui, parcheggiata dietro l’angolo. Lì, però, succede qualcosa di grave: la ragazza esce dalla macchina, torna di corsa verso la discoteca e chiede aiuto agli amici, che a loro volta si rivolgono agli addetti alla sicurezza. Il ragazzo è lì vicino, non è scappato e non oppone resistenza né ai buttafuori né ai carabinieri allertati da una telefonata al 112. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orrore dopo la discoteca. Stupro in centro a Milano. Denunciato uno studente

