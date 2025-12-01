Oroscopo Paolo Fox di dicembre 2025 | le previsioni astrologiche su amore e lavoro
Dicembre è entrato in scena e Paolo Fox rivela l' oroscopo su amore e lavoro. Questo periodo si presenta come un mese di chiusura e transizione, un ponte celeste tra l'anno che finisce e quello che nascerà. Le costellazioni disegnano un cammino duplice: da un lato, un invito a raccogliere i frutti di un anno spesso impegnativo, dall'altro, una promessa di rinascita e rinnovata leggerezza, soprattutto nel regno dei sentimenti e delle relazioni. Venere e Marte giocano un ruolo da protagonisti, riscaldando i cuori e riaccendendo passioni che forse avevano smesso di battere con forza. Per molti segni, le festività non saranno solo un momento di riposo, ma un vero e proprio crocevia emotivo, dove scegliere se chiudere con il passato o abbracciare un futuro più luminoso e appagante. 🔗 Leggi su Ultimora.news
