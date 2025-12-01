Oroscopo della settimana dal 1° al 7 dicembre 2025
ARIETE – La Forza di una Donna raddoppia in daytime. La Forza di una Donna, la dizi turca dei record raddoppia in daytime e andrà in onda anche in coda a Dentro la notizia e prima del preserale. Lego a voi questa notizia perché sarà una settimana positiva anche per l’Ariete, tanto che (come la programmazione della dizi) avrete una promozione importante sul Lavoro che vi lascerà senza parole. L’Amore? Alla grande, con una Venere “scatenata” nel vostro segno e un ritrovato equilibrio sessuale con il partner. Crush? Ancora per poco. Presto diventerà qualcosa di più. Finalmente! Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
OROSCOPO DALL’1 AL 7 DICEMBRE Il cielo si riaccende con Venere in Sagittario e la potentissima Luna Piena in Gemelli. Buona lettura dell’oroscopo e buona settimana a tutti! ? Con amore, S* - facebook.com Vai su Facebook
Da chi deve sgomberare la mente dagli attaccamenti materiali a chi è finalmente tornato a brillare. L’oroscopo della settimana Vai su X
Oroscopo settimanale da lunedì 1 a domenica 7 dicembre: Sagittario radioso, Capricorno ambizioso, Scorpione vero. Cancro? Cambia! - La settimana si apre con la Luna in Ariete e si conclude con il satellite nel segno del Leone. Lo riporta msn.com
Oroscopo per tutti i segni della settimana dall'1 al 7 dicembre, Sagittario sorprende tutti - Una settimana di svolte emotive con il Sagittario che si distingue per la sua intraprendenza. Scrive it.blastingnews.com
