Oroscopo della settimana dal 1° al 7 dicembre 2025

ARIETE – La Forza di una Donna raddoppia in daytime. La Forza di una Donna, la dizi turca dei record raddoppia in daytime e andrà in onda anche in coda a Dentro la notizia e prima del preserale. Lego a voi questa notizia perché sarà una settimana positiva anche per l’Ariete, tanto che (come la programmazione della dizi) avrete una promozione importante sul Lavoro che vi lascerà senza parole. L’Amore? Alla grande, con una Venere “scatenata” nel vostro segno e un ritrovato equilibrio sessuale con il partner. Crush? Ancora per poco. Presto diventerà qualcosa di più. Finalmente! Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

