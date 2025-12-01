Oroscopo del 1° dicembre 2025 | si riparte tra chiarezza e nuovi inizi ?

Il primo giorno di dicembre 2025 apre un'energia di ripartenza: è come se l'universo dicesse "ricomincia da qui".C'è voglia di fare ordine, di capire dove stai andando davvero, di smettere di rimandare conversazioni e decisioni che hai tenuto sospese troppo a lungo. Non si tratta di rivoluzioni clamorose, ma di piccoli gesti concreti: un chiarimento,

