Oroscopo 01 12 – 4 12

? Ariete. Settimana che parte a razzo. Hai energia e voglia di fare, ma attenzione alle reazioni impulsive. Mercoledì favorevole per chiarimenti e decisioni.? Toro. Giorni di concretezza. Buon momento per sistemare questioni pratiche e finanziarie. In amore serve pazienza, ma le basi sono solide.? Gemelli. Finalmente ti rimetti in moto. Parlare, confrontarti e muoverti sarà vincente. Giovedì porta occasioni interessanti.? Cancro. Sensibilità alta ma anche molta intuizione. Ascolta di più il cuore e meno le paure. In famiglia puoi ristabilire armonia.? Leone. Hai carisma e convinzione. Sul lavoro imponi il tuo valore, ma evita scontri inutili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

